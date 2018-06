Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen strebt eine Sicherheitspolitik ohne Tabus an. Bei einer Auftaktkonferenz zum neuen Weißbuch für die Sicherheitspolitik sprach sie sich für eine neue Grundhaltung Deutschlands in der internationalen Politik aus. Die deutsche Politik müsse auf der Verantwortung für die eigene Geschichte, humanitären Verpflichtungen und sicherheitspolitischen Interessen basieren. Die Bundesregierung will ihre Sicherheitspolitik mit dem Weißbuch auf eine neue Grundlage stellen.

