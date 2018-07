Kairo (AFP) Weil er auf Facebook angeblich über den Islam lästerte und Atheismus anpries, soll ein Student in Ägypten ein Jahr lang ins Gefängnis. Ein entsprechendes Urteil habe ein Gericht in Ismailia am Montag gefällt, verlautete am Mittwoch aus Justizkreisen. Gegen Zahlung einer Kaution von 1000 Pfund (115 Euro) könne der 21-Jährige bis zum Beginn des Berufungsprozesses auf freiem Fuß bleiben.

