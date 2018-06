Kabul (AFP) In Afghanistan ist die Zahl der zivilen Opfer des Konflikts im vergangenen Jahr um 22 Prozent gestiegen. Insgesamt seien auf Seiten der Zivilbevölkerung 10.548 Opfer gezählt worden, darunter 3699 Tote und 6849 Verletzte, teilte die UN-Mission in Afghanistan (Unama) am Mittwoch mit. Dies sei ein neuer Rekord. Im Jahr 2013 hatte die Gesamtzahl bei 8637 gelegen. Grund für die starke Zunahme sei die Intensivierung der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und Rebellen am Boden. Seit 2009, als die UNO mit der Zählung begann, wurden damit 17.774 Zivilisten getötet.

