Köln (SID) - Titelverteidiger Alba Berlin hat den deutschen Meister Bayern München in der Qualifikationsrunde des Pokals der Basketball Bundesliga (BBL) mit 74:69 (31:38) ausgeschaltet und kann die Trophäe beim Top Four zum dritten Mal nacheinander holen. Alba spielt am 11./12. April in Oldenburg um seinen neunten Pokaltitel, die Bayern müssen weiter auf ihren zweiten Erfolg nach 1968 warten.

Zuvor setzte sich Bundesliga-Spitzenreiter Brose Baskets Bamberg mit 76:61 (41:24) beim Vorjahresfinalisten ratiopharm Ulm durch. Neben Berlin und Bamberg steht Gastgeber EWE Baskets Oldenburg als dritter Halbfinalteilnehmer fest, um den letzten Platz streiten sich am Dienstag (20.00 Uhr) die Telekom Baskets Bonn und die BG Göttingen.

Die Bayern erwischten in Berlin den besseren Start, Alba kämpfte sich aber zurück und sorgte mit einem starken Schlussviertel (26:15) für den Sieg. Bester Akteur der Gastgeber war Jamel McLean mit 19 Punkten und 8 Rebounds. Für München kam Dusko Savanovic auf 15 Zähler.