Kopenhagen (AFP) Hunderte Menschen haben dem bei den Anschlägen in Kopenhagen getöteten jüdischen Wachmann Dan Uzan am Mittwoch die letzte Ehre erwiesen. Sie versammelten sich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen auf einem jüdischen Friedhof der dänischen Hauptstadt. "Alle in unserer Gemeinde kannten Dan", sagte der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, Dan Rosenberg Asmussen, der Nachrichtenagentur AFP. "Er war stets hilfsbereit, ein ausgezeichnetes Beispiel für die gesamte Gemeinde".

