Brüssel (AFP) Ab Freitag müssen gemäß einer EU-Regelung neue Öfen, Kochplatten und Dunstabzugshauben energiesparender arbeiten. Die Regeln schreiben für alle in den Handel kommenden Produkte eine höhere Energieeffizienz vor, wie die deutsche Vertretung der EU-Kommission am Mittwoch in Berlin mitteilte. Sie betreffen mit Strom oder Gas betriebene Haushaltsbacköfen und Kochfelder sowie Dunstabzugshauben. An den Gerätefunktionen ändert sich nichts.

