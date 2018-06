Berlin (AFP) Mit der Kündigung von rund 135.000 hochverzinsten Altverträgen wollen die Bausparkassen in Deutschland einem Bericht zufolge pro Jahr mehr als 60 Millionen Euro an Zinszahlungen einsparen. Dies berichtete das Magazin "Capital" am Mittwoch vorab aus seiner neuen Ausgabe unter Berufung auf Berechnungen des Frankfurter Finanzexperten Max Herbst. Dieser bezog sich demnach auf gekündigte Altverträge, die seit mehr als zehn Jahren zuteilungsreif sind. Grundlage seiner Berechnungen war demnach eine durchschnittliche Bausparsumme von 35.000 Euro.

