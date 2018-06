Mainz (AFP) Die aus Sicherheitsgründen gesperrte Autobahnbrücke über den Rhein zwischen Mainz und Wiesbaden soll Ende März wieder geöffnet werden. Damit würde nach den bisherigen Planungen der Verkehr über die viel befahrene Schiersteiner Brücke der Autobahn 643 noch vor Ostern wieder rollen, wie das rheinland-pfälzische Infrastrukturministerium am Mittwoch in Mainz mitteilte. Notwendig sind bis dahin Reparaturarbeiten an der sogenannten Vorlandbrücke auf der Mainzer Rheinseite, die sich direkt an die Schiersteiner Brücke anschließt.

