Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat den Startschuss für die Reform des europäischen Kapitalmarkts gegeben, um Firmen grenzüberschreitend eine einfachere Finanzierung zu ermöglichen. Die Brüsseler Behörde forderte am Mittwoch Akteure der Finanzbranche, Unternehmen sowie Interessenverbände auf, ihre Vorstellungen in einer dreimonatigen Konsultationsphase zu äußern. Im Anschluss will die Kommission einen Aktionsplan erarbeiten, dessen wesentliche Elemente bis zum Jahr 2019 umgesetzt werden sollen. Bestandteile sollen auch die seit der Finanzkrise umstrittene Wertpapierverbriefung und eine Überarbeitung der Richtlinie zu Verkaufsprospekten für Finanzprodukte sein.

