Berlin (AFP) Der frühere Fußball-Star Franz Beckenbauer ist beim Skifahren gestürzt. Er habe sich bei dem Unfall am Sonntag im österreichischen Skigebiet Obertauern eine blutende Oberlippe sowie Abschürfungen an der Wange zugezogen und habe Schmerzen an der Schulter, berichtete die "Bild"-Zeitung am Mittwoch. Auf 2200 Metern Höhe sei plötzlich eine Nebelwand aufgezogen und er habe nichts mehr gesehen - "mich hat's umgehauen", sagte der 69-Jährige dem Blatt.

