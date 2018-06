Berlin (AFP) SPD-Chef Sigmar Gabriel setzt trotz der jüngsten Entwicklungen in der Ukraine weiter auf eine friedliche Lösung des Konflikts. "Wir kommen aus dieser Krise nicht heraus, wenn wir aus dem Krieg in der Ukraine einen Krieg um die Ukraine machen", sagte Gabriel beim Politischen Aschermittwoch der SPD im bayerischen Vilshofen. Er warnte vor einer Eskalation: Trotz der nicht eingehaltenen Waffenruhe sei es wichtig, dass "wir uns nicht beteiligen am Irrsinn von Waffenlieferungen in die Ukraine".

