Augsburg (AFP) Im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie sind die Fronten verhärtet. Vor der nächsten Verhandlungsrunde am Montag in Baden-Württemberg warf der Präsident des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall, Rainer Dulger, der IG Metall in der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwochsausgabe) vor, ihre Mitglieder "mit Maximalforderungen aufzustacheln". Die Gewerkschaft veranstalte Warnstreiks "in einem Umfang und mit einer Rhetorik", als habe es auf der Arbeitgeberseite noch keine Bewegung gegeben. "Wir haben uns aber deutlich bewegt", betonte er. Es sei an der Zeit, dass sich die Gewerkschaft bewege.

