Hamburg (AFP) Das schlechte Abschneiden der CDU bei der Wahl in Hamburg hat personelle Konsequenzen: Fraktionschef Dietrich Wersich stellte am Mittwoch sein Amt zur Verfügung. Wersich hatte die CDU bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg als Spitzenkandidat zu ihrem bislang schlechtesten Ergebnis geführt. Sie erreichte nur 15,9 Prozent.

