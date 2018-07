München (AFP) Während des bislang letzten Bahnstreiks in Deutschland im November sind die Preise für Mietwagen dem Vergleichportal Check24 zufolge kurzfristig deutlich angestiegen. Im Schnitt seien sie in Woche des Ausstands um 13 Prozent höher gewesen als in der Woche davor, teilte das Portal am Mittwoch in München unter Verweis auf einen eigenen "Mietwagen-Preisindex" mit.

