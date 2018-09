Stuttgart (AFP) Der italienische Filmkomponist Ennio Morricone will sein Schaffen nicht auf seine berühmten Melodien aus "Spiel mir das Lied vom Tod" und anderen Italo-Western reduziert sehen. "Es geht mir schon ein bisschen auf den Wecker", sagt der 86-jährige Oscar-Preisträger der "Stuttgarter Zeitung" vom Mittwoch. Oft denke er, "wieso interessiert es die Leute so wenig, dass ich auch so viel weitere Musik, stilistisch ganz andere und modernere, komponiert habe?"

