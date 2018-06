Regensburg (AFP) Auch Ameisen haben stille Örtchen - sie benutzen in ihren Nestern Toiletten. Das stellten Wissenschaftler der Universität Regensburg fest, indem sie die Tiere mit gefärbtem Zuckerwasser fütterten, wie die Hochschule am Mittwoch mitteilte. Die Forscher des Instituts für Zoologie erkannten demnach, dass sich einzelne Stellen im Nest verfärbten. Die Positionen der "sanitären Anlagen" folgten zudem einem Muster: Fast alle Ameisen positionierten laut der Studie, die in der Fachzeitschrift "Plos One" veröffentlicht wird, ihre Toiletten in Ecken des jeweiligen Nestes.

