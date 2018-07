Berlin (AFP) Das aggressive Auftreten Russlands im Ukraine-Konflikt hat in Deutschland eine Debatte über die Ausrüstung der Bundeswehr ausgelöst. Die Fähigkeit zur Bündnisverteidigung in Europa erhalte vor diesem Hintergrund größere Bedeutung, sagte der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Bundestages, Hans-Peter Bartels (SPD), dem Berliner "Tagesspiegel" (Online-Ausgabe). Vor allem Politiker der Linken wandten sich am Mittwoch aber gegen eine Wiederaufrüstung der Bundeswehr.

