Athen (dpa) - Im griechischen Schuldendrama deutet sich in letzter Minute ein Kurswechsel der neuen Regierung in Athen an - wenige Tage vor Ablauf eines Ultimatums der europäischen Partner. Athen will offenbar noch heute einen Antrag für die Verlängerung des aktuellen Hilfsprogramms bei der Eurogruppe beantragen. Bisher wurde das strikt abgelehnt. Die entscheidende Frage ist aber weiter offen: Ob Athen auch die Auflagen der Geldgeber akzeptiert. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble reagierte zurückhaltend auf die Nachricht.

