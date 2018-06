Berlin (dpa) - Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will ab sofort alle Entscheider in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen auf Asylanträge von Kosovaren konzentrieren. Auf diese Weise soll über alle Anträge innerhalb von 14 Tagen nach Eingang entschieden werden. Man werde so das klare Zeichen an

die Menschen im Kosovo senden, dass ein Antrag auf Asyl keine

Aussicht auf Erfolg in Deutschland habe, und dass sie den

Versprechungen der Schlepper nicht vertrauen dürfen, sagte der Präsident der Behörde, Manfred Schmidt, der "Rheinischen Post".

