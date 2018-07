Paris (AFP) Vor dem Misstrauensantrag am Donnerstag im Parlament hat die französische Regierung möglichen Abweichlern aus den eigenen sozialistischen Reihen mit einem Parteiausschluss gedroht. Regierungssprecher Stéphane Le Foll sagte am Mittwoch dem Sender Europe 1, ein sozialistischer Abgeordneter, der dem Misstrauensantrag der konservativen Opposition zustimme, habe "keinen Platz mehr in der sozialistischen Partei". Er ging aber davon aus, dass dies nicht der Fall sein werde: "Der Misstrauensantrag wird abgelehnt werden."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.