Zabern (AFP) Die Schändung hunderter jüdischer Gräber in Frankreich hat nach Ansicht der Staatsanwaltschaft einen klaren antisemitischen Hintergrund. Die Staatsanwaltschaft im ostfranzösischen Saverne (Zabern) beantragte am Mittwoch die Einleitung eines Ermittlungsverfahren gegen fünf Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die am Montag nach der Schändung eines jüdischen Friedhofs festgenommen worden waren.

