Paris (AFP) Werbeplakate einer auf die Vermittlung außerehelicher Affären spezialisierten Online-Agentur haben in Frankreich für Ärger gesorgt - und sind daher im Großraum Paris aus zahlreichen Bussen entfernt worden. Der Seitensprung-Vermittler Gleeden.com prangerte deswegen eine "Zensur" an. "Wir verstehen diese übertriebenen Reaktionen nicht", sagte Unternehmenssprecherin Solène Paillet am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. "Die Werbekampagne hatte eine sehr neutrale Botschaft und war überhaupt nicht schockierend."

