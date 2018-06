Parma (SID) - Die Staatsanwaltschaft der norditalienischen Stadt Parma hat den Konkurs des Serie-A-Klubs FC Parma beantragt. Der Fall muss von einem Insolvenzgericht am 19. März überprüft werden, berichteten italienische Medien.

Am Dienstag wurden drei Lastwagen und ein Auto des Klubs gepfändet. Am Montag war die Frist abgelaufen, bis zu der der neue Klubpräsident Giampietro Manenti fällige Spielergehälter und Steuern in Millionenhöhe zahlen sollte. Manenti hatte am Dienstag versichert, dass das Geld für die Zahlung der Gehälter vorhanden sei.

Dem Tabellenletzten der Serie A droht jetzt ein weiterer Punktabzug. Wegen der erneuten Fristverletzung bei der Zahlung von Verbindlichkeiten könnten Parma bis zu fünf Punkten abgezogen werden. Einen Punkt musste der Club deshalb bereits abgeben. Am Dienstag hatte die Mannschaft noch normal trainiert.