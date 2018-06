Sevilla (dpa) - Die personellen Voraussetzungen für einen ersten K.o.-Coup von Borussia Mönchengladbach bei Titelverteidiger FC Sevilla sind perfekt. "Alle Spieler sind an Bord, alles okay", sagte Chefcoach Lucien Favre einen Tag vor dem Hinrundenspiel unter den Top 32 der Europa League in Andalusien.

Der fünfmalige deutsche Meister trifft am Donnerstag nach Favres Auffassung "auf eine sehr gute Mannschaft. Es wird ein sehr, sehr interessantes Spiel." Das Team sei nach dem Last-Minute-Erfolg über den 1. FC Köln am Samstag "gut drauf" und will "ein Tor machen", ergänzte Borussia-Abwehrmann Roel Brouwers.

Effektiv, auswärtsstark, selbstbewusst - so möchte sich die Borussia bei den Spaniern eine Top-Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später erarbeiten. Die Europäische Fußball-Union erhob die Begegnung zum "Kampf der Titanen" - wohl deshalb, weil beide den UEFA-Pokal beziehungsweise die Europa League schon fünfmal gewannen: Sevilla 2006, 2007 und 2014, die "Fohlen" 1975 und 1979.

Mönchengladbachs spanischer Verteidiger Alvaro Domínguez bezeichnete den Tabellenfünften der Primera División als "die stärkste Mannschaft im Wettbewerb. Unangenehm und aggressiv". Doch auch gegen die hat die Niederrhein-Elf Möglichkeiten, glaubt Sportdirektor Max Eberl: "Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Chance haben - aber nur dann, wenn wir wirklich an unser Top-Niveau heranreichen können."

Mönchengladbachs Abwehrchef Martin Stranzl zeigte sich voller Selbstvertrauen: "Wir schauen nur auf uns und wollen eine Top-Leistung bringen. Dann können wir auch in Sevilla bestehen." Und es sei "definitiv kein Nachteil, zunächst auswärts anzutreten".

Seine Qualitäten hat der Bundesliga-Tabellendritte in dieser Saison auf Europas kleinerer Fußball-Bühne schon zur Genüge bewiesen. In acht Partien blieb die Borussia bei fünf Siegen, drei Unentschieden und einer Trefferbilanz von 24:6 ungeschlagen. Und jetzt soll der erste K.o.-Sieg her.

"Natürlich. Aber da ist wirklich sehr viel Wunsch dabei", sagte Eberl. Elementarer sei es, mindestens einen Treffer beim in der Liga zu Hause noch ungeschlagenen Team von Chefcoach Unai Emery zu erzielen. Genau dies wollen die Andalusier verhindern. "Das Wichtigste im Hinspiel wird sein, keine Gegentore zu kassieren", betonte Innenverteidiger Daniel Carriço.

Sevilla sieht sich nicht als Favorit und zeigt großen Respekt. "Wir dürfen uns keine Fehler leisten", warnte Spielmacher Vicente Iborra. "Wenn uns nicht sofort ein Tor gelingt, sollten wir die Ruhe bewahren."

Die Sevillaner waren nach gutem Saisonstart zuletzt aus dem Tritt geraten. Niederlagen gegen Real Madrid und den FC Getafe sowie das Ausscheiden im Pokal zehrten an den Nerven. Zudem fallen wichtige Spieler wie Torwart Antonio Beto oder Mittelfeldspieler Stéphane Mbia aus. Immerhin besserte das 3:0 über Schlusslicht FC Córdoba am Samstag die Stimmung auf. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf Torjäger Carlos Bacca. Der Kolumbianer hat in Spanien mit 13 Treffern nur die Weltstars Cristiano Ronaldo, Lionel Messi und Neymar vor sich.

Drei Fakten machen den Borussen Mut: Granit Xhaka ist in toller Verfassung und sorgte mit seiner Kopfballtor-Premiere im Fohlen-Dress für das 1:0 gegen Köln. Zudem stehen der lange verletzte André Hahn (Achillessehnenverletzung) und auch Stranzl (Schädelprellung, Magen-Darm-Verstimmung) im Kader. "Wir wollen unbedingt gewinnen", tönte Xhaka.

Spielerkader Borussia Mönchengladbach

Hintergrund auf der UEFA-Homepage

Angaben zu den Spielern auf der UEFA-Homepage