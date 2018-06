Wiesbaden (dpa) - Bei 13 Prozent der Ehepaare in Deutschland hat mindestens ein Partner einen ausländischen Pass. Von den rund 17,6 Millionen Ehepaaren, die 2013 in der Bundesrepublik lebten, waren sieben Prozent deutsch-ausländische Verbindungen. Dazu kommen sechs Prozent, bei denen beide Partner Ausländer waren. Wenn Deutsche einen Ausländer heirateten, waren es am häufigsten Türken. Im Zehnjahresvergleich hat sich nicht viel verändert: Danach waren 2003 bei rund 89 Prozent der Paare beide Eheleute Deutsche.

