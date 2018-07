Hamburg (dpa) - Für die Hamburger Otto Group ist die Digitalisierung der Welt und aller Geschäftsprozesse noch lange nicht zu Ende.

"Was wir bisher erlebt haben, ist eine Kleinigkeit verglichen mit dem, was in den nächsten zehn Jahren vor uns liegt", sagte der stellvertretende Vorstandschef Rainer Hillebrand am Mittwoch in Hamburg.

Er kritisierte gleichzeitig die mangelnde Digitalkompetenz in der deutschen Wirtschaft. "Es gibt viel zu wenig Unternehmen, die Einblick haben in digitale Prozesse." Deutschland drohe deshalb, ins Hintertreffen zu geraten.

Für die Otto Group, weltweit größter Online-Händler nach Marktführer Amazon, sind die Zeiten zweistelliger Wachstumsraten im elektronischen Handel erst einmal vorbei. Er erwarte im laufenden Geschäftsjahr (28.2.) einen Online-Umsatz von 6,3 Milliarden Euro sagte Hillebrand. Das entspreche einem Wachstum von rund 2,5 Prozent.

In Deutschland werde der Online-Umsatz um drei Prozent auf 4,1 Milliarden Euro zunehmen. Otto habe sich dem schwachen deutschen Gesamtmarkt mit Textilien sowie Einbußen auf internationalen Märkten wie Russland und Frankreich nicht entziehen können. Zudem werde der Markt erwachsen. Daher nehme das Wachstum automatisch ab.

"Aber wir schauen mit großer Freude nach vorn", sagte Hillebrand. Die Otto Group sei mit ihrer E-Commerce-Strategie gut aufgestellt. Sie ziele darauf ab, bestehende Unternehmen umzuformen, als Dienstleister an digitalen Trends teilzuhaben, neue Unternehmen an den Markt zu bringen und als Risikokapitalgeber in der Szene präsent zu sein.

So sichere sich Otto nicht nur den Zugriff auf neueste digitale Technologien, sondern könne das Know-how auch unmittelbar im Konzern nutzbar machen. Allein im Kerngeschäft investiere die Otto Group 300 Millionen Euro innerhalb von drei Jahren in die E-Commerce-Strategie.

Mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag ist Otto auch weltweit als Förderer von Startup-Unternehmen aktiv. Jedes Jahr schauen sich die Otto-Experten Tausende Unternehmen an, nach einem mehrstufigen Auswahlprozess bleiben 10 bis 15 übrig.

Sie erhalten von Otto und anderen Partnern Wagniskapital, meistens in zweistelliger Millionenhöhe. Hillebrand sieht ein hohes Potenzial für neue Internet-Unternehmen in traditionellen Service-Industrien, Dienstleistungen aller Art, der Finanzbranche und im Markt für vernetzte Geräte.

E-Commerce-Strategie der Otto Group