Ahmedabad (AFP) Indiens Premierminister Narendra Modi lässt den mit seinem Namen beschrifteten Anzug versteigern, der beim Besuch von US-Präsident Barack Obama für Spott gesorgt hatte. Der hochgeschlossene dunkle Anzug, in dessen feine rosa Streifen in winzigen Buchstaben Narendra Damodardas Modi eingewebt ist, solle am Mittwoch zu einem guten Zweck unter den Hammer kommen, teilte der Organisator der Auktion am Dienstag mit. Modi hatte den Anzug beim Besuch Obamas in Neu Delhi im Januar getragen und damit im Internet für Spott gesorgt.

