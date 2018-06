Tokio (AFP) Die Misshandlung dutzender Senioren in Tokio entsetzt die Japaner: Wie die Behörden am Mittwoch bestätigten, wurden rund 130 ältere Menschen in Heimen von ihren Pflegern regelmäßig ans Bett gebunden oder in ihren Zimmern eingesperrt. Dies sei bei einer Inspektion in drei verschiedenen Gebäuden festgestellt worden, nachdem Medien bereits im November über Missstände berichtet hatten, sagte ein Behördenvertreter in der japanischen Hauptstadt.

