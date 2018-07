Kano (AFP) Der Anführer der Islamistengruppe Boko Haram hat seine Absicht bekräftigt, die Wahlen in Nigeria Ende März zu verhindern. "Diese Wahl wird nicht stattfinden, auch wenn wir tot sind", sagte Abubakar Shekau in einem neuen Video der Extremistengruppe, das am Dienstag im Internet veröffentlicht wurde. "Allah wird euch niemals erlauben, dies zu tun", sagte Shekau mit Blick auf die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, die am 28. März stattfinden sollen.

