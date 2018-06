Islamabad (AFP) Ein Selbstmordattentäter hat bei einem Anschlag auf eine schiitische Moschee in der sonst weitgehend friedlichen pakistanischen Hauptstadt Islamabad drei Menschen getötet. Der Mann sprengte sich Polizeiangaben zufolge am Mittwoch kurz vor dem Abendgebet am Eingang der Moschee in die Luft, als Wachposten ihm den Zutritt verweigerten. Unter seinen Opfern sei mindestens ein Wachmann, sagte eine Kliniksprecherin.

