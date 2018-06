Demmin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel will den zu Jahresbeginn eingeführten Mindestlohn von Bürokratie entlasten. Sie alle seien für den Mindestlohn. Aber nach Ostern müsse man anschauen: Wo ist zu viel Bürokratie? Und dann müsse die große Koalition handeln. Das sagte sie beim politischen Aschermittwoch der CDU in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Das habe sie auch mit SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles besprochen. In allen Teilen Koalition bestehe Bereitschaft dazu. Die Regierung müsse darauf achten, dass etwa Hotelbesitzer und Ehrenamtliche nicht übermäßig beansprucht würden.

