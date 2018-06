Moskau (AFP) Die Suchmaschine Yandex hat in Russland eine Kartellbeschwerde gegen den US-Konzern Google eingereicht. Der russische Branchenprimus warf dem US-Konkurrenten am Mittwoch vor, die Installation von Yandex-Angeboten auf Handys mit seinem Android-Betriebssystem zu behindern. In Russland laufen den Angaben zufolge inzwischen 86 Prozent der neu verkauften Handys mit Android. Indem die Suchmaschine und andere Anwendungen (Apps) von Yandex nicht auf Android-Geräte gelangten, werde der Wettbewerb verzerrt.

