Stockholm (AFP) Bei dem Anschlag auf das Kulturzentrum in Kopenhagen haben einem Medienbericht zufolge die zum Schutz des Künstlers Lars Vilks eingesetzten schwedischen Polizisten womöglich ein Massaker verhindert. Die schwedische Zeitung "Sydsvenskan" berichtete am Mittwoch unter Berufung auf Polizeikreise, die beiden schwedischen Polizisten hätten das Feuer erwidert. Einer der Beamten habe sein ganzes Magazin verschossen und so den Angreifer in die Flucht geschlagen. Der Polizeivertreter Jarl Holmström sagte der Zeitung, die Beamten hätten "vorbildlich" auf den Angriff reagiert.

