Daressalam (AFP) Wenige Tage nach seiner Entführung in Tansania ist ein Albino-Kleinkind tot gefunden worden. Die verstümmelte Leiche des anderthalbjährigen Jungen sei am Dienstag in einem Wald im Norden des Landes entdeckt worden, erklärte die Polizei am Mittwoch. In Tansania verwenden selbst ernannte Zauberer oft Körperteile von Albinos bei ihren Ritualen, immer wieder werden Albinos verschleppt und ermordet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.