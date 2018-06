Berlin (dpa) - Nun heißt es Abschied nehmen von Rieke: Der Umzugstermin für Berlins heiß geliebtes Orang-Utan-Baby steht fest.

Am kommenden Montag wird der Mitte Januar geborene Menschenaffe gemeinsam mit seinem Tierpfleger und einem Tierarzt vom Berliner Zoo ins englische Dorset gefahren. Das teilte der Zoo am Mittwoch mit. Dort soll Rieke künftig in Monkey World zusammen mit anderen verwaisten, zurückgewiesenen oder misshandelten Artgenossen aufwachsen - unter anderem mit dem fünf Monate alten Sumatra-Orang-Utan Bulu Mata.

"Wir freuen uns, dass Rieke in Monkey World nicht nur ein neues Zuhause unter Artgenossen, sondern auch einen Spielkameraden in ihrem Alter bekommt", sagte der Tierpfleger Christian Aust. "Vermissen werden wir sie natürlich trotzdem." Die Zoomitarbeiter hatten Rieke mit der Flasche aufgezogen und sich Tag und Nacht um sie gekümmert. Einige Tage werden die beiden Mitreisenden Riekes Eingewöhnung in Dorset begleiten.

In dieser Woche reist zudem ein Kollege aus dem englischen Ape Rescue Center Monkey World an, um Rieke kennenzulernen sowie Gewicht, Größe und Verhaltensweisen zu dokumentieren. Den Transport übernimmt ein darauf spezialisiertes Unternehmen. In Dorset erwartet Rieke ein 26 Hektar großer Wildpark, in dem mehr als 250 Menschenaffen leben und versorgt werden.

Seit seiner Geburt am 15. Januar hat der kleine Orang-Utan schon mehr als 800 Gramm zugenommen und wiegt nun 2600 Gramm. Mutter Djasinga hatte ihr Junges nach der Geburt nicht angenommen.

