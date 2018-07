Berlin (dpa) - Berlin bleibt Besuchermagnet: 2014 hat die Hauptstadt erneut Rekordwerte bei Touristen und Kongressteilnehmern aus aller Welt verbucht. Nach einem deutlichen Plus in den Vorjahren stiegen die Übernachtungen und Gästezahlen abermals auf Bestmarken. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller sprach von 11,9 Millionen Gästen. Vor allem das Mauerfall-Jubiläum im November habe neue Besucher angelockt. Aber auch der Empfang der Fußball-Weltmeister, der Karneval der Kulturen, die Berlinale oder der Marathon hätten das Interesse an Berlin national wie global noch erhöht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.