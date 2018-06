Istanbul (AFP) Die Behörden in der türkischen Metropole Istanbul haben am Mittwoch den Hauptflughafen der Stadt wegen heftigen Schneefalls vorübergehend geschlossen. Rund anderthalb Stunden lang seien keine Starts und Landungen erlaubt gewesen, meldete der türkische Nachrichtensender NTV. Zuvor war am Morgen eine Maschine von der Landebahn gerutscht. Wegen des Wintereinbruchs waren bereits zuvor mehrere hundert Flüge am wichtigsten Flughafen der Türkei gestrichen worden.

