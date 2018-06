Tunis (AFP) Zweieinhalb Jahre nach einem Angriff auf die US-Botschaft und eine US-Schule in Tunesien sind die Bewährungsstrafen von 20 mutmaßlichen Tätern verschärft worden. Ein Berufungsgericht in Tunis verurteilte die Männer am Mittwoch zu Haftstrafen zwischen zwei und vier Jahren, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Nur sechs von ihnen waren allerdings bei dem Prozess anwesend.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.