Frankfurt/Main (AFP) Bahnreisende müssen sich auf baldige neue Streiks der Lokführergewerkschaft GDL einstellen. Am Mittwoch und Donnerstag werde es aber keine Streiks geben, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft der Nachrichtenagentur AFP nach Beratungen des GDL-Hauptvorstands und der Tarifkommission in Frankfurt am Main. Die GDL werde rechtzeitig über den Zeitpunkt und die Dauer des Streiks informieren, teilte die GDL auf ihrer Website mit. Beide Gremien der GDL stimmten demnach einstimmig für einen neuen Arbeitskampf.

