Kiew (AFP) Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat einen internationalen Friedenseinsatz in der Ostukraine gefordert. Das beste "Format wäre eine von der UNO beauftragte Polizeimission der Europäischen Union", sagte Poroschenko am Mittwochabend zu Beginn eines Treffens mit seinem Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrat in Kiew. "Wir sind uns sicher, dass dies die wirksamste und beste Garantie für die Sicherheit wäre."

