Wien (AFP) Eine von Moskau bestimmte Vertreterin der annektierten Krim-Halbinsel darf nicht an der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) teilnehmen. Das Büro der Parlamentarischen Versammlung habe Olga Kowitidi einstimmig als Mitglied abgelehnt, teilte die OSZE am Mittwoch in Wien mit.

