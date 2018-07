Kairo (AFP) Die Gruppe der Arabischen Staaten bei den Vereinten Nationen will eine Aufhebung des UN-Waffenembargos für die international anerkannte Regierung in Libyen erreichen. Nach Angaben des ägyptischen Außenministeriums will das einzige arabische Mitglied im UN-Sicherheitsrat, Jordanien, bei der Dringlichkeitssitzung am Mittwoch eine entsprechende Resolution einbringen. Der Entwurf fordert demnach auch eine bessere Überwachung auf dem Meer und aus der Luft, um Waffenlieferungen an radikalislamische Milizen zu verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.