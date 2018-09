New York (AFP) Der dreifarbige Beagle Miss P hat den jährlichen Schönheitswettbewerb für Hunde in New York gewonnen. Die rund 13 Kilogramm schwere Hundedame setzte sich am Dienstag gegen die sechs anderen Finalisten des vom Westminister Club ausgetragenen renommierten Wettbewerbs "Best in Show" durch. "Sie lässt mich einfach nie im Stich. Sie hat einfach keinen einzigen Fehler gemacht", sagte ihr Betreuer Will Alexander nach dem Schaulaufen stolz.

