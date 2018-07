Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama macht Joseph Clancy nach Angaben des Weißen Hauses zum dauerhaften Chef des Secret Service. Clancy hatte Anfang Oktober zunächst vorübergehend die Leitung der Präsidentenschützer übernommen, nachdem seine Vorgängerin Julia Pierson wegen einer Pannenserie zurückgetreten war. In den vergangenen Monaten habe der 59-Jährige seine Führungsqualitäten unter Beweis gestellt, sagte Obamas Sprecher Josh Earnest am Mittwoch. Clancy blicke auf eine lange Laufbahn im Secret Service zurück und habe sich in der Elitetruppe "viel Glaubwürdigkeit" erworben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.