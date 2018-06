Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama schätzt Nordkoreas Fähigkeit zu Hacker-Angriffen im Internet als nicht sonderlich groß ein. In einem Interview mit der Onlineplattform "re/code" sagte Obama am Dienstag, China und Russland seien auf diesem Gebiet "sehr gut", der Iran "gut", aber bei Pjöngjang sei es damit nicht weit her. Doch trotz seiner eher begrenzten Fähigkeiten sei Nordkorea in der Lage, beträchtlichen Schaden anzurichten. Das gelte auch für nicht-staatliche Hacker.

