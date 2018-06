Washington (AFP) Nach dem Rückschlag für seine Einwanderungsreform vor einem Bundesgericht in Texas hat sich US-Präsident Barack Obama kampfbereit gezeigt. "Ich denke, das Recht ist auf unserer Seite und die Geschichte ist auf unserer Seite", sagte Obama am Dienstag in Washington. Seine Regierung werde die Entscheidung aus Texas anfechten. Zugleich rief der Präsident erneut den US-Kongress auf, sich des Themas anzunehmen. Nur das Parlament könne eine umfassende Einwanderungsreform beschließen, sagte er.

