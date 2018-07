New York (AFP) Die syrische Regierung ist offenbar zu einer humanitären Waffenruhe in der umkämpften Metropole Aleppo bereit. Der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura sagte am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten am UN-Sitz in New York, Damaskus habe eingewilligt, "sämtliche Luft- und Artillerieangriffe in ganz Aleppo für die Dauer von sechs Wochen einzustellen". Das Datum für den Beginn der örtlichen Waffenruhe werde noch verkündet.

