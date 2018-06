New York (AFP) Vor dem Hintergrund sinkender Ölpreise hat der US-Multimilliardär Warren Buffett seine Anteile an den beiden US-Energiekonzernen ExxonMobil und ConocoPhilipps verkauft. Wie aus Unterlagen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurden, stieß Buffett zwischen Oktober und Dezember seine 41,12 Millionen Aktien an ExxonMobil ab. Darüber hinaus trennte er sich von seinen gut 470.000 Aktien an ConocoPhilipps.

