New York (AFP) Die Smartphone-App Snapchat will einem Zeitungsbericht zufolge bei Investoren frisches Geld einsammeln und könnte damit ihren Wert kräftig steigern. Bei der neuen Finanzierungsrunde sollten bis zu 500 Millionen Dollar (440 Millionen Euro) eingenommen werden, berichtete die "New York Times" am Mittwoch unter Berufung auf informierte Kreise. Damit wäre das Unternehmen 19 Milliarden Dollar wert - etwa doppelt so viel wie noch vor einem Jahr.

