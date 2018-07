Falun (SID) - Skilanglauf-Bundestrainer Frank Ullrich schickt sieben Athleten in die erste Medaillen-Entscheidung bei der nordischen Ski-WM in Falun. Für die Sprints am Donnerstag (13.00 Uhr/Finalrunden bei ARD und Eurosport) nominierte Ullrich neben der Staffel-Olympiadritten Denise Herrmann (Oberwiesenthal) die frischgebackene Junioren-Weltmeisterin Victoria Carl (Zella-Mehlis) sowie Hanna Kolb (Buchenberg) und Sandra Ringwald (Schonach).

Bei den Männern laufen für den DSV Tim Tscharnke (Biberau), Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) und Thomas Bing (Dermbach). Insgesamt stehen in Falun zwölf Langlauf-Entscheidungen an. 2013 in Val di Fiemme war das deutsche Loipen-Team ohne Medaille geblieben.